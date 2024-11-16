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Маск неудачно пошутил о чувстве юмора Зеленского
Маск неудачно пошутил о чувстве юмора Зеленскогоhttps://racurs.ua/n201279-mask-neudachno-poshutil-o-chuvstve-umora-zelenskogo.htmlРакурс
Ілон Маск невдало пожартував про почуття гумору президента України Володимира Зеленського.
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У нього дивовижне почуття гумору, — так американський бізнесмен, який став членом команди дональда Трампа, написав про заяву Зеленського, що ніхто не зможе примусити Україну до переговорів із рф.
Маск опублікував пост у власній мережі Х.
Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика «Сідай і слухай» не працює, — так президент України скзав раніше в інтерв’ю «Суспільному» з нагоди 100-річчя «Українського Радіо».
Зеленський додав, що в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.
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