Маск невдало пожартував про почуття гумору Зеленського

https://racurs.ua/ua/n201279-mask-nevdalo-pojartuvav-pro-pochuttya-gumoru-zelenskogo.html

Ракурс

Ілон Маск невдало пожартував про почуття гумору президента України Володимира Зеленського.

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У нього дивовижне почуття гумору, — так американський бізнесмен, який став членом команди дональда Трампа, написав про заяву Зеленського, що ніхто не зможе примусити Україну до переговорів із рф.

Маск опублікував пост у власній мережі Х.

Він також прикріпив посилання на статтю від 2021 року, оновлену в перші дні повномасштабного вторгнення рф, про те, як Зеленський був коміком без жодного політичного досвіду, а став воєначальником.

Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика «Сідай і слухай» не працює, — так президент України скзав раніше в інтерв’ю «Суспільному» з нагоди 100-річчя «Українського Радіо».

Зеленський додав, що в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.