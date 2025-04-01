Компанія SpaceX запустила першу в історії місію навколо полюсів Землі. Фото:

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Компанія Ілона Маска SpaceX запустила першу в історії місію, яка здійснить політ над полюсами Землі.

Місію Fram2 відправила на полярну орбіту ракета-носій Falcon 9, яка стартувала з комплексу в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді. Запуск відбувся о 4.46 1 квітня за київським часом. Про це повідомили в SpaceX.

За інформацією CNN, це перший в історії комерційний політ такого типу, що починає нову еру в космічному туризмі. Члени екіпажу місії вперше перебувають у космосі. Очолює її мальтійський криптовалютний мільярдер Чун Ван. Спільно з ним працюють Янніке Міккельсен з Норвегії, Рабеа Рогге з Німеччини та Ерік Філіпс з Австралії.

Місія передбачає, що астронавти проведуть у космосі від трьох до п’яти днів, після чого капсула здійснить посадку у водах біля узбережжя Каліфорнії.

У ході Fram2 члени екіпажу досліджуватимуть Землю з полярної орбіти та вперше пролетять над полярними регіонами планети. Заплановані 22 дослідження, спрямовані на розвиток можливостей людства щодо тривалого дослідження космосу та розуміння здоров’я людини в космосі. Також екіпаж планує зробити перший рентгенівський знімок у космосі.

Нагадаємо, 30 березня німецька компанія Isar Aerospace спробувала здійснити орбітальний запуск з Європи. Ракета Spectrum була запущена з космодрому Андоя в Норвегії та вибухнула через 44 секунди. Попри аварію, цей тестовий запуск став важливим кроком для космічної галузі Європи.

Джерело: CNN