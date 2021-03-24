Три області на межі потрапляння в «червону» зону карантину

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Новий розподіл на карантинні зони опублікували в Міністерстві охорони здоров’я. У «червону» зону епіднебезпеки потрапили Київ та вісім областей.

Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області на межі потрапляння в «червону» зону карантину через перевищення відразу двох показників по COVID-19.

Рівень госпіталізацій вище норми у Києві та 16 регіонах. Крім того, в столиці рівень завантаженості ліжок з киснем становить 80%.

У Миколаївській області перевищені показники госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем. У Тернопільській і Черкаській областях — коефіцієнт виявлення випадків COVID і рівень госпіталізацій.

Нагадаємо, що «червона» зона вводиться, якщо в регіоні упродовж трьох днів перевищені два або більше показників за COVID-19.

24 березня в «червоній» зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У відносно спокійній «жовтій» зоні тільки Херсонська область. У помаранчевій зоні знаходяться 15 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.