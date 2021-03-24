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Смертність від COVID-19 в Україні порівняли з летальністю у 2015-2020 роках

Смертність від COVID-19 в Україні порівняли з летальністю у 2015−2020 роках (ІНФОГРАФІКА)

24 бер 2021, 11:40
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Смертність від COVID-19 проаналізували науковці Національної академії наук України. Відносне перевищення кількості смертей в Україні у листопаді-грудні 2020 року склало понад 30% у порівнянні з середнім значенням у 2015−2019 роках. Такі дані оприлюднено у Прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні, розробленому Інститутом проблем математичних машин і систем, інформує прес-служба НАНУ.

Динаміка загальної смертності в Україні у 2015–2021 роках із вирахуванням середнього значення у 2015–2019 роках і число підтверджених летальних випадків від COVID-19

Для прикладу, торік у грудні відносне перевищення кількості смертей становило у:

  • Херсонській області — на 57,4%,

  • Київській області — на 50,5%,

  • Черкаській області — на 45,7%,

  • Запорізькій області — на 45,4%.

В Україні найбільше пацієнтів померло від наслідків коронавірусної інфекції у жовтні, листопаді та грудні минулого року — 4 тис. 39 осіб, 5 тис. 709 та 5 тис. 449 осіб відповідно. Регіонами-лідерами за кількістю летальних випадків від COVID-19 була Дніпропетровська область, а також міста Київ і Львів.

Відносне перевищення числа смертей у регіонах за місяцями щодо середнього значення у 2015–2019 роках

Відносне перевищення числа смертей у регіонах за місяцями щодо середнього значення у 2015–2019 роках

Дані виглядають несподівано після надлишкової смертності у грудні на рівні, близькому до 500 випадків на день, проте зазвичай у січні помирають істотно більше, аніж у грудні, що може бути пов’язане з сезонними інфекційними хворобами та несприятливими температурними режимами, — зазначили науковці.

Водночас, у січні надлишкова смертність на тлі рівня 2015−2019 років залишалася на рівні випадкових відхилень у всіх регіонах, окрім Києва.


Число летальних випадків від COVID-19 у регіонах за місяцями

Число летальних випадків від COVID-19 у регіонах за місяцями

Джерело: Ракурс


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