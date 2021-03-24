Смертність від COVID-19 в Україні порівняли з летальністю у 2015-2020 роках

https://racurs.ua/ua/n152190-smertnist-vid-covid-19-v-ukrayini-porivnyaly-z-letalnistu-u-2015-2020-rokah-infografika.html

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Смертність від COVID-19 проаналізували науковці Національної академії наук України. Відносне перевищення кількості смертей в Україні у листопаді-грудні 2020 року склало понад 30% у порівнянні з середнім значенням у 2015−2019 роках. Такі дані оприлюднено у Прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні, розробленому Інститутом проблем математичних машин і систем, інформує прес-служба НАНУ.

Для прикладу, торік у грудні відносне перевищення кількості смертей становило у:

Херсонській області — на 57,4%,

Київській області — на 50,5%,

Черкаській області — на 45,7%,

Запорізькій області — на 45,4%.

В Україні найбільше пацієнтів померло від наслідків коронавірусної інфекції у жовтні, листопаді та грудні минулого року — 4 тис. 39 осіб, 5 тис. 709 та 5 тис. 449 осіб відповідно. Регіонами-лідерами за кількістю летальних випадків від COVID-19 була Дніпропетровська область, а також міста Київ і Львів.

Дані виглядають несподівано після надлишкової смертності у грудні на рівні, близькому до 500 випадків на день, проте зазвичай у січні помирають істотно більше, аніж у грудні, що може бути пов’язане з сезонними інфекційними хворобами та несприятливими температурними режимами, — зазначили науковці.

Водночас, у січні надлишкова смертність на тлі рівня 2015−2019 років залишалася на рівні випадкових відхилень у всіх регіонах, окрім Києва.