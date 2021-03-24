На Волині викрили шпигуна білоруської спецслужби, фото: «Витебский Курьер»

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На Волині викрито агента білоруського Комітету державної безпеки (КДБ), який здійснював розвідувальну діяльність на шкоду безпеці України.

Зловмисник — завербований КДБ громадянин Білорусі, якого цілеспрямовано відправили на територію України. Про це повідомляє прес-служба управління СБУ у Волинській області.

До завдань шпигуна, зокрема, входило збирати інформацію щодо:

стану захищеності державного кордону України;

порядку охорони держкордону;

технічного оснащення та особового складу Держприкордонслуби;

характеризуючих та компрометуючих даних на прикордонників і митників.

Зазначається, що зловмисник, для виконання поставлених перед ним завдань, намагався залучити до «співпраці» військовослужбовців Держприкордонслужби з числа секретносіїв.

Крім того, агент мав налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

Ця діяльність серед іншого мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь, — наголошують в СБУ.

Білорусу оголошена підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1. ст. 114 Кримінального кодексу (шпигунство). Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після початку масових протестних акцій у Білорусі у серпні 2020 року заявив, що до країни приїжджають «агресори», зокрема і з України.