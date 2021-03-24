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Ракурс
На Волыни разоблачили шпиона беларусской спецслужбы, фото: «Витебский Курьер»

Шпион Лукашенко — агента беларусского КГБ разоблачили на Волыни (ВИДЕО)

24 мар 2021, 11:26
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На Волыни разоблачен агент беларусского Комитета государственной безопасности (КГБ), который осуществлял разведывательную деятельность в ущерб безопасности Украины.

Злоумышленник — завербованный КГБ гражданин Беларуси, которого целенаправленно отправили на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Волынской области.

В задачи шпиона, в частности, входило собирать информацию о:

  • состоянии защищенности государственной границы Украины;
  • порядке охраны госграницы;
  • техническом оснащении и личном составе Держприкордонслубы;
  • характеризующих и компрометирующих данных на пограничников и таможенников.

Отмечается, что злоумышленник, для выполнения поставленных перед ним задач, пытался привлечь к «сотрудничеству» военнослужащих Госпогранслужбы из числа секретосителей.

Кроме того, агент должен был наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, — подчеркивают в СБУ.

Белорусу объявлено ​​подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса (шпионаж). Продолжаются следственно-оперативные действия.


Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после начала массовых протестных акций в Беларуси в августе 2020 года заявил, что в страну приезжают «агрессоры», в том числе и из Украины.

Источник: Ракурс


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