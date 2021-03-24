Львов закрылся на карантин — перечень запретов

https://racurs.ua/n152187-lvov-zakrylsya-na-karantin-perechen-zapretov.html

Ракурс

Коронавирус продолжает свирепствовать. Львов с 25 марта будет находиться в «красной» зоне карантина. Так защищаться от коронавируса решили в городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал в своих соцсетях перечень запретов, которые будут действовать в городе до выхода из «красной» зоны.

Запрещена работа:

непродовольственных рынков;

заведений питания, кроме онлайн-заказов и «на вынос»;

торгово-развлекательных центров;

развлекательных заведений и ночных клубов;

всех массовых мероприятий.

Разрешено работать аптекам, зоомагазинам, цветочным и семенным магазинам, магазинам по продаже средств связи, бытовой химии и средств гигиены, мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов.

Салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны будут работать только по предварительной индивидуальной записи.

Школы во Львове остаются на дистанционном обучении, а транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.

В мэрии просят всех по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.

«Укрзализныця» не будет будет ограничивать посадку и высадку пассажиров во Львовской области, как минимум, до 30 марта включительно.

Утром 24 марта на Львовщине зафиксировали 939 новых случаев инфицирования коронавирусом. За сутки 415 человек выздоровели, 11 — умерли.

«Ракурс» ранее сообщал об ограничениях, которые вводятся с 25 марта в Днепре.