Львов закрылся на карантин — перечень запретовhttps://racurs.ua/n152187-lvov-zakrylsya-na-karantin-perechen-zapretov.htmlРакурс
Коронавирус продолжает свирепствовать. Львов с 25 марта будет находиться в «красной» зоне карантина. Так защищаться от коронавируса решили в городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал в своих соцсетях перечень запретов, которые будут действовать в городе до выхода из «красной» зоны.
Запрещена работа:
- непродовольственных рынков;
- заведений питания, кроме онлайн-заказов и «на вынос»;
- торгово-развлекательных центров;
- развлекательных заведений и ночных клубов;
- всех массовых мероприятий.
Разрешено работать аптекам, зоомагазинам, цветочным и семенным магазинам, магазинам по продаже средств связи, бытовой химии и средств гигиены, мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов.
Салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны будут работать только по предварительной индивидуальной записи.
Школы во Львове остаются на дистанционном обучении, а транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.
В мэрии просят всех по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.
«Укрзализныця» не будет будет ограничивать посадку и высадку пассажиров во Львовской области, как минимум, до 30 марта включительно.
Утром 24 марта на Львовщине зафиксировали 939 новых случаев инфицирования коронавирусом. За сутки 415 человек выздоровели, 11 — умерли.
«Ракурс» ранее сообщал об ограничениях, которые вводятся с 25 марта в Днепре.