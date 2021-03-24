Львів закрився на карантин — перелік заборон

https://racurs.ua/ua/n152187-lviv-zakryvsya-na-karantyn-perelik-zaboron.html

Ракурс

Коронавірус продовжує лютувати. Львів з 25 березня перебуватиме у «червоній» зоні карантину. Так захищатися від коронавірусу вирішили у міській комісії з надзвичайних ситуацій.

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив у своїх соцмережах перелік заборон, які діятимуть у місті до виходу з «червоної» зони.

Заборонено роботу:

непродовольчих ринків;

закладів харчування, крім онлайн-замовлення та «на виніс»;

торгово-розважальних центрів;

розважальних закладів та нічних клубів;

усі масові заходи.

Дозволено працювати аптекам, зоомагазинам, квітковим та насінневим магазинам, магазинам з продажу засобів зв’язку, побутової хімії та засобів гігієни, майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів.

Салони краси, фітнес-центри, спортивні зали та басейни працюватимуть лише за попереднім індивідуальним записом.

Школи у Львові залишаються на дистанційному навчанні, а транспорт продовжить працювати у посиленому карантинному режимі.

В мерії просять всіх при можливості перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.

«Укрзалізниця» не буде обмежувати посадку та висадку пасажирів у Львівській області, як мінімум, до 30 березня включно.

На ранок 24 березня на Львівщині зафіксували 939 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 415 людей одужали, 11 — померли.

«Ракурс» раніше повідомляв про обмеження, які запрацюють з 25 березня у Дніпрі.