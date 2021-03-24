Смертность от COVID-19 в Украине сравнили с летальностью за 2015-2020 годы

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Смертность от COVID-19 проанализировали ученые Национальной академии наук Украины. Относительное превышение количества смертей в Украине в ноябре-декабре 2020 года составило более 30% по сравнению со средним значением в 2015—2019 годы. Такие данные обнародованы в Прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине, разработанном Институтом проблем математических машин и систем, сообщает пресс-служба НАНУ.

Например, в декабре прошлого года относительное превышение количества смертей составило в:

Херсонской области — на 57,4%,

Киевской области — на 50,5%,

Черкасской области — на 45,7%,

Запорожской области — на 45,4%.

В Украине наибольшее число пациентов умерло от последствий коронавирусной инфекции в октябре, ноябре и декабре прошлого года — 4 тыс. 39 человек, 5 тыс. 709 и 5 тыс. 449 человек соответственно. Регионами-лидерами по количеству летальных исходов от COVID-19 была Днепропетровская область, а также города Киев и Львов.

Данные выглядят неожиданно после избыточной смертности в декабре на уровне, близком к 500 случаев в день, однако обычно в январе умирает существенно больше, чем в декабре, что может быть связано с сезонными инфекционными болезнями и неблагоприятными температурными режимами, — отметили ученые.

В то же время, в январе избыточная смертность на фоне 2015−2019 годов оставалась на уровне случайных отклонений во всех регионах, за исключением Киева.