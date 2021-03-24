Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Смертность от COVID-19 в Украине сравнили с летальностью за 2015-2020 годы

Смертность от COVID-19 в Украине сравнили с летальностью за 2015−2020 годы (ИНФОГРАФИКА)

24 мар 2021, 11:40
999

Смертность от COVID-19 проанализировали ученые Национальной академии наук Украины. Относительное превышение количества смертей в Украине в ноябре-декабре 2020 года составило более 30% по сравнению со средним значением в 2015—2019 годы. Такие данные обнародованы в Прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине, разработанном Институтом проблем математических машин и систем, сообщает пресс-служба НАНУ.

Динамика общей смертности в Украине в 2015-2021 годы за вычетом среднего значения в 2015-2019 годы и число подтвержденных летальных случаев от COVID-19

Например, в декабре прошлого года относительное превышение количества смертей составило в:

  • Херсонской области — на 57,4%,

  • Киевской области — на 50,5%,

  • Черкасской области — на 45,7%,

  • Запорожской области — на 45,4%.

В Украине наибольшее число пациентов умерло от последствий коронавирусной инфекции в октябре, ноябре и декабре прошлого года — 4 тыс. 39 человек, 5 тыс. 709 и 5 тыс. 449 человек соответственно. Регионами-лидерами по количеству летальных исходов от COVID-19 была Днепропетровская область, а также города Киев и Львов.

Превышение числа смертей в регионах по месяцам относительно среднего значения в 2015-2019 годы

Превышение числа смертей в регионах по месяцам относительно среднего значения в 2015-2019 годы

Данные выглядят неожиданно после избыточной смертности в декабре на уровне, близком к 500 случаев в день, однако обычно в январе умирает существенно больше, чем в декабре, что может быть связано с сезонными инфекционными болезнями и неблагоприятными температурными режимами, — отметили ученые.

В то же время, в январе избыточная смертность на фоне 2015−2019 годов оставалась на уровне случайных отклонений во всех регионах, за исключением Киева.


Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам

Число летальных случаев от COVID-19 в регионах по месяцам

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров