Коронавирус в сутки убил 49 киевлян, заразились еще 1 тыс. 300 — Кличко

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Коронавирусную инфекцию в Киеве по состоянию на утро 24 марта обнаружили у 1 тыс. 300 жителей. Заболели, в частности, 32 медика. К сожалению, умерло 49 человек.

Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных COVID-19 продолжает увеличиваться… Увеличивается и число летальных случаев от вируса, — заявил городской голова.

Всего за период пандемии коронавируса в украинской столице зафиксировано 3 тыс. 163 летальных случая.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня 155 тыс. 336, — сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших:

731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет,

42 девочки от одного до 17 лет,

482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет,

45 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 137 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 235,

Деснянском и Оболонском районах — по 187,



Днепровском районе — 184 случая.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 14 тыс. 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.