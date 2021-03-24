Коронавирус в сутки убил 49 киевлян, заразились еще 1 тыс. 300 — Кличко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152194-koronavirus-v-sutki-ubil-49-kievlyan-zarazilis-esche-1-tys-300-klichko-infografika.htmlРакурс
Коронавирусную инфекцию в Киеве по состоянию на утро 24 марта обнаружили у 1 тыс. 300 жителей. Заболели, в частности, 32 медика. К сожалению, умерло 49 человек.
Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных COVID-19 продолжает увеличиваться… Увеличивается и число летальных случаев от вируса, — заявил городской голова.
Всего за период пандемии коронавируса в украинской столице зафиксировано 3 тыс. 163 летальных случая.
Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня 155 тыс. 336, — сообщил Виталий Кличко.
Среди заболевших:
731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет,
42 девочки от одного до 17 лет,
482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет,
45 мальчиков от одного месяца до 17 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 137 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
Дарницком районе — 235,
Деснянском и Оболонском районах — по 187,
Днепровском районе — 184 случая.
Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 14 тыс. 174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.