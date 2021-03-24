Проїзд у маршрутках Києва подорожчає. Фото: hromadske.ua

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Маршрутки в Києві подорожчають з найближчої суботи, 27 березня.

Проїзд у цьому виді транспорту подорожчає на 2 грн, й буде становити 10 грн. Раніше ця послуга коштувала 8 грн. Про це 24 березня повідомили в «Асоціації перевізників Києва та Київської області» сайту «Сегодня».

Вже в цю суботу приблизно 30−40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 грн, поставлять цінники — 10 грн, — зазначив очільник асоціації Ігор Мойсеєнко.

Причиною підвищення проїзду перевізники називають локдаун через спалах коронавірусу. Вже найближчими днями у салонах маршруток з’являться оголошення про подорожчання проїзду.

Як відомо, Київ знаходиться у «червоній» зоні карантину через збільшення кількості хворих на коронавірус. Міський транспорт повинен курсувати з наповненістю не більше 50% місць, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу. Пасажири повинні дотримуватися соціальної дистанції і носити маски.

Нагадаємо, влада Києва ухвалила рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці — як наземного, так і метрополітену. Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах.