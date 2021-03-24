Понад 60 водіїв автобусів у Львові злягли з коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n152209-ponad-60-vodiyiv-avtobusiv-u-lvovi-zlyagly-z-koronavirusom.html

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Понад 60 водіїв автобусів у Львові злягли з COVID-19 — зараз працівники комунального пасажирського транспорту АТП № 1 перебувають на лікарняному.

Є в нас понад 60 водіїв, які хворіють на коронавірусну інфекцію і перебувають на лікарняному, — цитує «Суспільне» фахівця зі зв’язків з громадськістю комунального підприємства АТП-1 Ірину Рєвунову.

За її словами, у зв’язку з інфікуванням водіїв підприємство змушене зменшувати випуски автобусів.

З початку карантину й пасажиропотік зменшився на 30%. Тому поки з цим проблем немає, — констатували в АТП-1.



Там також підтвердили, що комунальний заклад вимагає від водіїв носити маски, а також застосувувати антисептики та рукавички. Окрім цього, щодня ввечері після завершення рейсів проводиться дезінфекція автобусів. Зранку додатково протирають поручні.

Нагадаємо, Львівська міська комісія ТЕБ і НС визначила нові обмеження у зв’язку із потраплянням Львова до червоної зони епіднебезпеки. Станом на ранок 24 березня у Львові та на Львівщині підтверджено 96 тис. 408 випадків інфікування коронавірусом, з них 2 тис. 528 — летальні, добовий приріст — 939 нових випадків.