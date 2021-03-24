Свыше 60 водителей автобусов во Львове слегли с COVID-19

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Более 60 водителей автобусов во Львове слегли с COVID-19 — сейчас работники коммунального пассажирского транспорта АТП № 1 находятся на больничном.

Есть у нас свыше 60 водителей, заболевших коронавирусной инфекцией и находящихся на больничном, — цитирует «Суспільне» специалиста по связям с общественностью коммунального предприятия АТП-1 Ирину Ревунову.

По ее словам, в связи с инфицированием водителей предприятие вынуждено сокращать выпуски автобусов.

С начала карантина и пассажиропоток уменьшился на 30%. Поэтому пока с этим проблем нет, — констатировали в АТП-1.



Там также подтвердили, что коммунальное учреждение требует от водителей носить маски, а также использовать антисептики и перчатки. Кроме этого, ежедневно вечером после завершения рейсов проводится дезинфекция автобусов. Утром дополнительно протирают поручни.

Напомним, Львовская городская комиссия ТЭБ и ЧС определила новые ограничения в связи с попаданием Львова в красную зону эпидопасности. По состоянию на утро 24 марта во Львове и Львовской области подтверждено 96 тыс. 408 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 тыс. 528 — летальные, суточный прирост — 939 новых случаев.