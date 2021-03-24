8 тысяч от Зеленского снова пообещали предпринимателям на карантине

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Новые карантинные выплаты предпринимателям намерены осуществить в правительстве. Кабмин введет денежные выплаты и поддержку людей из-за усиленный карантин в регионах.

Из-за увеличения количества заболеваний в Украине все большее количество областей попадают в красного уровня эпидемической опасности. Поэтому разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления, — заявил 24 марта на заседании правительства Денис Шмыгаль.

Государство готово выплатить ФЛП и работникам предприятий, которые пострадают в результате введения карантина в «красных зонах», по 8 тыс. грн. Выплаты осуществят по схеме, действовавшей зимой.

В правительстве также ожидают дополнительной поддержки бизнеса и от органов местного самоуправления.

Сегодня президент Украины внес в Раду соответствующий законопроект. Его текста на сайте парламента пока нет, но нардеп Ярослав Железняк написал в своих соцсетях, что закон предлагают рассмотреть на внеочередном заседании Рады.

Речь идет о проекте закона «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».