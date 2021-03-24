СБУ обыскала агента НАБУ Шевченко

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Служба безопасности Украины 24 марта провела обыски у агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко. Об этом он сообщил на своей Фейсбук-странице.

Продолжаются следственные действия. Официальная и исчерпывающая информация по этому поводу будет обнародована СБУ в ближайшее время, — отметили в СБУ.

По словам Шевченко, оперативники спецслужбы искали у него российские контрабандные товары военного назначения. Известно также, что обыск уже завершен. Шевченко заявляет, СБУ ничего не изъяла.

Впоследствии он добавил, что ему инкриминируют «создание не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования». По его словам, речь идет о событиях 2018 года, когда он вместе с ветеранами АТО планировал создать охранную компанию для выполнения контрактов в сфере безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане.

Но обвиняют в том, что просто смешно: «Подготовке и совершении действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападений на предприятия, запугивании населения, провокации военного конфликта…», — Шевченко добавил, что сейчас его адвокаты изучают подозрение.

Напомним, агент Евгений Шевченко фигурировал в скандале с коррупцией в оборонной сфере, когда два года назад суд открыл для Госбюро расследований доступ к документам НАБУ. Ранее журналистский проект «Наши деньги» утверждал, что сотрудники Генпрокуратуры, НАБУ и СБУ были причастны к коррупционной схеме экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.