СБУ обшукала агента НАБУ Шевченка

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Служба безпеки України 24 березня провела обшуки у агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка. Про це він повідомив на власній Фейсбук-сторінці.

Тривають слідчі дії. Офіційна і вичерпна інформація з цього приводу буде оприлюднена СБУ найближчим часом, — зауважили у СБУ.

За словами Шевченка, оперативники спецслужби шукали у нього російські контрабандні товари військового призначення. Відомо також, що обшук вже завершено. Шевченко заявляє, що СБУ нічого не вилучила.

Згодом він додав, що йому інкримінують «створення не передбаченого законами України збройного формування». З його слів, йдеться про події 2018 року, коли він разом з ветеранами АТО планував створити охоронну компанію задля виконання безпекових контрактів (щодо охорони об'єктів та супроводження конвоїв) Держдепу США в Сирії та Афганістані.

Але звинувачують в тому, що просто смішно: «Підготовки та вчинення дій з дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території України, нападів на підприємства, залякуванні населення, провокації воєнного конфлікту…», — Шевченко додав, що зараз його адвокати вивчають підозру.

Нагадаємо, агент Євген Шевченко фігурував у скандалі з корупцією в оборонній сфері, коли два роки тому суд відкрив для Держбюро розслідувань доступ до документів НАБУ. Раніше журналістський проект «Наші гроші» стверджував, що співробітники Генпрокуратури, НАБУ і СБУ були причетні до корупційної схеми екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.