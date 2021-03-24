КДБ готує теракт у Білорусі. Фото:

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Терористичний акт у Білорусі готується здійснити чинна білоруська влада.

Комітет державної безпеки планує вчинення теракт в одному з будинків органів внутрішніх справ. Таким чином силовики планують не лише дискредитувати протестний рух, але й повністю його ліквідувати. Про це повідомляє об'єднання білоруських силовиків BYPOL в Telegram.

Зазначається, що теракт може відбутися 25 березня. Цей злочин дозволить президенту Олександру Лукашенку розв’язати руки й ввести в Білорусі надзвичайний стан.

Представники об'єднання звернулися до силовиків, із запитанням, чи готові вони вбивати та калічити своїх громадян заради збереження влади Лукашенка. Також вони зазначили, що інформація про потенційний теракт не повинна скасувати плани щодо святкування Дня волі.

Просто в найближчі дні нам слід бути більш уважними і триматися подалі від адміністративних будівель (особливо будівель органів внутрішніх справ), а також, по можливості, уникати послуг громадського транспорту, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив використовувати армію для придушення протестних акцій.