Знищувати безпілотники тренувалися українські військові на адмінмежі з Кримом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152198-znyschuvaty-bezpilotnyky-trenuvalysya-ukrayinski-viyskovi-na-adminmeji-z-krymom-video.htmlРакурс
Українські військові, які виконують бойові навчання на межі з тимчасово окупованим Кримом, провели навчання розрахунків протиповітряної оборони.
В межах навчань військові відпрацювали боротьбу зі спробами противника здійснювати проведення повітряної розвідки. Про це повідомляє прес-служба Командування Об'єднаних сил.
За задумом навчань, чергові розрахунки протиповітряних сил виявили зліт з території противника безпілотників і передали їхні координати на командний пункт угрупування військ.
У навчаннях зі знищення безпілотників брали участь розрахунки зенітно-ракетних комплексів «Оса-АКМ».
Крім того, зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій, — зазначив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Після знищення безпілотників за допомогою підрозділу реактивних систем залпового вогню «Смерч», який залучався до навчань, придушувалися подальші спроби противника здійснювати розвідку.
Воїни-артилеристи відпрацювали кілька десятків навчально-бойових вправ. Зокрема, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали оперативну їх зміну, — зазначається в повідомленні прес-служби.