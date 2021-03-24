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Ракурс
Біля окупованого Криму пройшли навчання українських сил ППО, фото: Командування Об’єднаних сил

Знищувати безпілотники тренувалися українські військові на адмінмежі з Кримом (ВІДЕО)

24 бер 2021, 12:58
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Українські військові, які виконують бойові навчання на межі з тимчасово окупованим Кримом, провели навчання розрахунків протиповітряної оборони.

В межах навчань військові відпрацювали боротьбу зі спробами противника здійснювати проведення повітряної розвідки. Про це повідомляє прес-служба Командування Об'єднаних сил.

За задумом навчань, чергові розрахунки протиповітряних сил виявили зліт з території противника безпілотників і передали їхні координати на командний пункт угрупування військ.

У навчаннях зі знищення безпілотників брали участь розрахунки зенітно-ракетних комплексів «Оса-АКМ».

Крім того, зенітники організували оборону комплексів і маскування вогневих позицій, — зазначив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Після знищення безпілотників за допомогою підрозділу реактивних систем залпового вогню «Смерч», який залучався до навчань, придушувалися подальші спроби противника здійснювати розвідку.


Воїни-артилеристи відпрацювали кілька десятків навчально-бойових вправ. Зокрема, здійснили марш, вдосконалили взаємодію з підрозділами артилерійської розвідки, обладнали позиції для пускових установок, а також відпрацювали оперативну їх зміну, — зазначається в повідомленні прес-служби.

Джерело: Ракурс


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