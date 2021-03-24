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Ракурс
Возле оккупированного Крыма прошли учения украинских сил ПВО, фото: Командование Объединенных сил

Уничтожать беспилотники тренировались украинские военные на админгранице с Крымом (ВИДЕО)

24 мар 2021, 12:58
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Украинские военные, выполняющие боевые учения на границе с временно оккупированным Крымом, провели учения расчетов противовоздушной обороны.

В рамках учений военные отработали борьбу с попытками противника осуществлять проведение воздушной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил.

По замыслу учений, дежурные расчеты противовоздушных сил обнаружили взлет с территории противника беспилотников и передали их координаты на командный пункт группировки войск.

В учениях по уничтожению беспилотников участвовали расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Кроме того, зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций, — отметил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

После уничтожения беспилотников с помощью подразделения реактивных систем залпового огня «Смерч», которое привлекалось к учениям, подавлялись дальнейшие попытки противника осуществлять разведку.


Воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. В частности, совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали оперативную их замену, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Источник: Ракурс


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