«Бультерьер» президента возглавил «слуг» на Закарпатье, фото — Viva

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Ракурс

Нардеп Николай Тищенко стал председателем Закарпатской областной организации партии власти «Слуга народа». Тищенко избрали на эту должность на партконференции в Ужгороде.

На этом посту он сменил другого народного депутата СН — Игоря Кривошеева. Между тем Киевскую организацию вместо Тищенко возглавит Леся Забуранная — до окончания локдауна (10 апреля).

Ранее Тищенко заявлял журналистам, что он «бультерьер» президента и «какие Зеленский перед ним поставит задачи, такие он и будет выполнять».

На съезде партии «Слуга народа» 13 марта утвердили новый Устав партии и создали новые органы управления: политический совет и национальный совет общин. После этого СН начала менять руководителей региональных организаций.

«Ракурс» сообщал, что в начале октября 2020 года нардеп Гео Лерос опубликовал пленки, на которых записаны разговоры Дениса Комарницкого с Тищенко — заместителем председателя фракции «Слуги народа». Впоследствии на это отреагировали в «Слуге народа» — нардеп Александр Качура подал заявление в Государственный бюро расследований и Нацполицию.

Во время выступления в Раде Лерос пытался включить эти пленки, утверждая, что получил их от офицера СБУ. Нардеп также заявил, что на него якобы готовят нападение Тищенко и Комарницкий, это подтверждают «записи офицера СБУ». Тищенко подал иск против Лероса.