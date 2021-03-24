«Мотор Сич» национализируют — указ Зеленского

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«Мотор Сич» национализируют — президент Владимир Зеленский 23 марта подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей, в том числе и о возвращении ПАО «Мотор Сич» в собственность государства.

Соответствующий указ сегодня обнародован на сайте главы государства.

Указ Зеленского «активирует» решение СНБО от 11 марта 2021 года о неотложных мерах, направленных на защиту интересов Украины в области авиадвигателестроения. Текст этого решения СНБО не опубликован и ему присвоен гриф «для служебного пользования», однако после заседания 11 марта национализацию «Мотор Сичи» анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чиновник тогда отметил, что «Мотор Сич», а также другие стратегические предприятия, планируют вернуть в собственность государства в «законный, конституционный способ «.

Напомним, «Мотор Сич» расположена в Запорожье и считается одной из ведущих корпораций в мире по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия эксплуатируется более чем в 120 странах мира.