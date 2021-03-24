Выполненные и проваленные обещания Зеленского подсчитали в КИУ

https://racurs.ua/n152195-vypolnennye-i-provalennye-obeschaniya-zelenskogo-podschitali-v-kiu.html

Ракурс

Владимир Зеленский на посту президента Украины не выполнил большинство своих обещаний, которые были озвучены в ходе предвыборной кампании.

По состоянию на сейчас из девяти заявлений тогдашнего кандидата в президенты выполнено лишь два — это запуск русскоязычного телеканала и принятие закона об импичменте. Эксперты Комитета избирателей проанализировали публичные заявления президента Владимира Зеленского двухлетней давности, озвученные им во время избирательной кампании в интервью телеканалу «1+1» от 24 марта 2019 года. Об этом сообщает КИУ на собственной странице в Facebook.

Что обещал Зеленский два года назад и выполнены ли эти обещания:

Создать русскоязычный телеканал, который будет доступен на оккупированном Донбассе. Выполнено — 1 марта 2020 года состоялся запуск государственного телеканала «Дом», созданного для нужд временно оккупированных территорий.

Поднять экономику Украины. Не выполнено. Минэкономики в 2020 году заявило, что реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства. Инфляция составила 5%.

Эффективная борьба с коррупцией. В процессе выполнения. В октябре 2019 года ВРУ приняла закон про обличителей коррупции, но на практике этот механизм не доказал свою эффективность. А 3 марта 2021 года Зеленский ветировал изменения в закон про обличителей коррупции, принятые парламентом.

Нулевая декларация и налоговая амнистия. Не выполнено —проекты законов по так называемой налоговой амнистии находятся на рассмотрении парламента, однако еще не приняты.

Возврат долга МВФ. В процессе выполнения. В феврале 2020 года Украина выплатила по кредитам 213,6 млн долл., а в 2021 году Украина должна вернуть Фонду 1,7 млрд долл.

Импичмент президенту. Выполнено — в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об импичменте президента.

Приватизация государственных предприятий. В процессе выполнения. В октябре 2019 года указом президента первые пять объектов государственного управления делами были переданы на приватизацию.

Переформатирование минского процесса. Не выполнено — до сих пор альтернативной площадке для переговоров не было согласовано. США и Великобритания тоже не присоединились к работе в Минске.

Уменьшение тарифов на раз. Не выполнено. В октябре 2019 года Зеленский заявил, что Международный валютный фонд требует от Украины установления рыночных цен на газ, что предусматривает увеличение тарифов. В зимний период 2020—2021 годов цены на газ для населения существенно выросли.

Напомним, у Зеленского в ходе реализации программы «Новое село» обещают в сельской местности построить отделение почты, аптеки программе «Доступные лекарства», опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарные пункты, медицинский центр и др.