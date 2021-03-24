Виконані і провалені обіцянки Зеленського підрахували у КВУ

https://racurs.ua/ua/n152195-vykonani-i-provaleni-obicyanky-zelenskogo-pidrahuvaly-u-kvu.html

Ракурс

Володимир Зеленський на посаді президента України не виконав більшість своїх обіцянок, які були озвучені у ході передвиборної кампанії.

Станом на зараз із дев’яти заяв тодішнього кандидата у президенти виконано лише дві — це запуск російськомовного телеканалу та прийняття закону про імпічмент. Експерти Комітету виборців проаналізували публічні заяви президента Володимира Зеленського дворічної давності, озвучені ним під час виборчої кампанії в інтерв’ю телеканалу «1+1» від 24 березня 2019 року. Про це повідомляє КВУ на власній сторінці у Facebook.

Що обіцяв Зеленський два роки тому та чи виконані ці обіцянки:

Створити російськомовний телеканал, який буде доступний на окупованому Донбасі. Виконано — 1 березня 2020 року відбувся запуск державного телеканалу «Дом», створеного для потреб тимчасово окупованих територій.

Підняти економіку України. Не виконано. Мінекономіки у 2020 році заявило, що реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства. Інфляція становила 5%.

Ефективна боротьба з корупцією. У процесі виконання. У жовтні 2019 року ВРУ ухвалила закон про викривачів корупції, але на практиці цей механізм не довів свою ефективність. А 3 березня 2021 року Зеленський ветував зміни до закону про викривачів корупції, ухвалені парламентом.

Нульова декларація та податкова амністія. Не виконано — проекти законів щодо так званої податкової амністії перебувають на розгляді парламенту, однак ще не ухвалені.

Повернення боргу МВФ. У процесі виконання. У лютому 2020 року Україна виплатила за кредитами 213,6 млн дол., а в 2021 році Україна має повернути Фонду 1,7 млрд дол.

Імпічмент президенту. Виконано — у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента.

Приватизація державних підприємств. У процесі виконання. У жовтні 2019 року указом президента перші п’ять об'єктів Державного управління справами були передані на приватизацію.

Переформатування мінського процесу. Не виконано — досі альтернативного майданчику для перемовин не було узгоджено. США і Велика Британія теж не доєдналися до роботи в Мінську.

Зменшення тарифів на раз. Не виконано. У жовтні 2019 року Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що передбачає збільшення тарифів. У зимовий період 2020−2021 років ціни на газ для населення суттєво зросли.

Нагадаємо, у Зеленського у ході реалізації програми «Нове село» обіцяють у сільській місцевості збудувати відділення пошти, аптеки з програмою «Доступні ліки», опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежні пункти, медичний центр та ін.