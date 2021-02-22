Об’їзну в Києві Зеленський пообіцяв водіям вже цього року, фото — ОП

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Об’їзну дорогу навколо Києва почнуть будувати в 2021 році.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв водіям вже цього року відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. км місцевих.

Такі плани президент озвучив 22 лютого під час виступу на форумі «Україна. 30». Серед іншого він пообіцяв старт будівництва Київської обхідної дороги загальною протяжністю 150 км, траси М-30 протяжністю 1,4 тис. км і дороги з Києва на Кишинів (570 км).

Дорога Хуст — Ізварине (Закарпаття — Луганська область) буде найдовшою дорогою України і, на думку Зеленського, з'єднає схід і захід країни.

Іншим пріоритетом Зеленський вважає національну програму відновлення мостів. Він прозвітував про 216 нових і відремонтованих мостів, серед яких — переправа через Дніпро у Запоріжжі. Цього року президент анонсував будівництво та оновлення 245 мостів, зокрема в Кременчуці.

Щодня ми доводимо, що Україну можна об'єднувати не тільки гаслами, але й новими дорогами та мостами, — заявив глава держави.



У серпні минулого року «Укравтодор» презентував проект будівництва нової обхідної дороги Києва.

Раніше повідомлялось, що ця дорога з'єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто. Загальна вартість об’їзної становить 85 млрд грн, повідомляли раніше в «Укравтодорі».