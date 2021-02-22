Объездную в Киеве Зеленский пообещал водителям уже в этом году, фото — ОП

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Ракурс

Объездную дорогу вокруг Киева начнут строить в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал водителям уже в этом году отремонтировать и реконструировать 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных.

Такие планы президент озвучил 22 февраля во время выступления на форуме «Украина.30». Среди прочего он пообещал старт строительства Киевской обходной дороги общей протяженностью 150 км, трассы М-30 протяженностью 1,4 тыс. км и дороги из Киева на Кишинев (570 км).

Дорога Хуст — Изварино (Закарпатье — Луганская область) будет самой длинной дорогой Украины и, по мнению Зеленского, соединит восток и запад страны.

Другим приоритетом Зеленский считает национальную программу восстановления мостов. Он отчитался о 216 новых и отремонтированных мостов в 2020 году, среди которых —- переправа через Днепр в Запорожье. В этом году президент анонсировал строительство и обновление 245 мостах, в частности в Кременчуге.

Ежедневно мы доказываем, что Украину можно объединять не только лозунгами, но и новыми дорогами и мостами, — заявил глава государства.



В августе прошлого года «Укравтодор» презентовал проект строительства новой обходной дороги Киева.

Ранее сообщалось, что эта дорога соединит основные международные трассы, которые сейчас проходят через город. Общая стоимость объездной составляет 85 млрд грн, сообщали ранее в «Укравтодоре».