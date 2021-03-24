“Мотор Січ” націоналізують — указ Зеленського

https://racurs.ua/ua/n152196-motor-sich-nacionalizuut-ukaz-zelenskogo.html

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«Мотор Січ» націоналізують — президент Володимир Зеленський 23 березня підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про захист національних інтересів у сфері авіадвигунобудування, у якому серед іншого йдеться про повернення ПАТ «Мотор Січ» у власність держави.

Відповідний указ оприлюднено сьогодні на сайті глави держави.

Указ Зеленського «активує" рішення РНБО від 11 березня 2021 року щодо невідкладних заходів, спрямованих на захист інтересів України у галузі авіадвигунобудування. Текст цього рішення РНБО не опублікований і йому присвоєно гриф «для службового користування», однак після засідання 11 березня націоналізацію «Мотор Січі» анонсував секретар РНБО Олексій Данілов.

Чиновник тоді наголосив, що «Мотор Січ», а також інші стратегічні підприємства, планують повернути у власність держави в «законний, конституційний спосіб».

Нагадаємо, «Мотор Січ» розташована у Запоріжжі і вважається однією з провідних корпорацій у світі з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Продукція підприємства експлуатується більш ніж у 120 країнах світу.