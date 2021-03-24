«Бультер'єр» президента очолив «слуг» на Закарпатті, фото — Viva

https://racurs.ua/ua/n152197-bulterier-prezydenta-ocholyv-slug-na-zakarpatti.html

Ракурс

Нардеп Микола Тищенко став головою Закарпатської обласної організації партії влади «Слуга народу». Тищенка обрали на цю посаду на партконференції в Ужгороді.

На цій посаді він замінив іншого народного депутата з СН Ігоря Кривошеєва. Тим часом Київський осередок замість Тищенко очолить Леся Забуранна — до закінчення локдауну, тобто до 10 квітня.

Раніше Тищенко заявляв журналістам, що він «бультер'єр» президента і «які Зеленський перед ним поставить завдання, такі він і буде виконувати».

На з’їзді партії «Слуга народу» 13 березня затвердили новий Статут партії та створили нові керівні органи: політичну раду та національну раду громад. Після цього СН почала міняти керівників регіональних організацій.

«Ракурс» повідомляв, що на початку жовтня 2020 року нардеп Гео Лерос опублікував плівки, на яких нібито записані розмови Дениса Комарницького із Тищенком — заступником голови фракції «Слуги народу». Згодом на це відреагували у «Слузі народу» — нардеп Олександр Качура подав заяву до Державного бюро розслідувань і Нацполіції.

Під час виступу у Раді Лерос намагався увімкнути ці плівки, стверджуючи, що отримав їх від офіцера СБУ. Нардеп також заявив, що на нього нібито готують напад Тищенко та Комарницький і це підтверджують «записи офіцера СБУ». Тищенко подав позов проти Лероса.