КГБ готовит теракт в Беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n152199-terakt-v-belarusi-gotovit-kgb-podrobnosti.html

Ракурс

Террористический акт в Беларуси готовится осуществить действующая белорусская власть.

Комитет государственной безопасности планирует совершение теракта в одном из домов органов внутренних дел. Таким образом силовики планируют не только дискредитировать протестное движение, но и полностью его ликвидировать. Об этом сообщает объединение белорусских силовиков BYPOL в Telegram.

Отмечается, что теракт может произойти 25 марта. Это преступление позволит президенту Александру Лукашенко развязать руки и ввести в Беларуси чрезвычайное положение.

Представители объединения обратились к силовикам, с вопросом, готовы ли они убивать и калечить своих граждан ради сохранения власти Лукашенко. Также они отметили, что информация о потенциальном теракте не должна отменить планы по празднованию Дня воли.

Просто в ближайшие дни нам следует быть более внимательными и держаться подальше от административных зданий (особенно зданий органов внутренних дел), а также, по возможности, избегать услуг общественного транспорта, — говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестных акций.