8 тисяч від Зеленського вдруге пообіцяли підприємцям в уряді, фото — Слово і діло

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Нові карантинні виплати мають намір здійснити в уряді. Кабмін запровадить грошові виплати та підтримку людей через посилені карантинні обмеження в регіонах.

Через збільшення кількості захворювань в Україні все більша кількість областей потрапляють до червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому розроблено комплекс заходів із підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування, — заявив 24 березня на засіданні уряду Денис Шмигаль.

Держава готова виплатити ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у «червоних зонах», по 8 тис. грн. Виплати здійснять за тією ж схемою, що діяла взимку.

В уряді також очікують додаткової підтримки бізнесу і від органів місцевого самоврядування.

Сьогодні президент України вніс у Раду відповідний законопроект. Його тексту на сайті парламенту наразі немає, але нардеп Ярослав Железняк написав у своїх соцмережах, що закон пропонують розглянути на позачерговому засіданні Ради.

Йдеться про проект закону «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».