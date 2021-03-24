Польща запроваджує локдаун на Великдень. Фото: Укрінформ

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Жорсткий карантин у Польщі запроваджують через стрімке зростання хворих на коронавірус.

Локдаун набуде чинності за тиждень до Великодня, який цьогоріч католики відзначають 4 квітня. Обмеження будуть запроваджені у сфері туризму, готельно-ресторанного бізнесу та громадського харчування. Про це 24 березня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Gazeta Polska.

У великодній період ми будемо боротися з цими додатковими обмеженнями. Ми всі втомилися від цієї боротьби з епідемією, — зазначив міністр.

Глава уряду Польщі до 25 березня обіцяє оприлюднити повний пакет нових коронавірусних обмежень, що діятимуть у період католицьких Великодніх свят. Посилення карантину стосуватиметься двох тижнів — тижня перед Великоднем та тижня після свят.

За останню добу, 23 березня, у Польщі виявили 29 тис. 978 нових випадків коронавірусу. При цьому через захворювання та обумовлені ним ускладнення померли 575 людей. У Варшаві заявляють, що це максимум за весь час пандемії в країні.

Також у Польщі триває масова вакцинація — зроблено вже понад 5 млн щеплень вакциною від коронавірусу. Майже 3,3 млн поляків вже отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини, та понад 1,7 млн — обома дозами. Загалом щеплення були зроблені 5 млн 77 тис. 928 дозами вакцини. У 5 тис. 136 випадках повідомляли про побічні реакції у пацієнтів — почервоніння та біль у місці уколу, які скоро минали.

Польська влада сподівається, що до кінця квітня щеплення першою дозою зможуть отримати близько 7 млн осіб.

Нагадаємо, з 20 березня у Польщі вже оголошували локдаун. При цьому влада обіцяла, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, обмеження будуть посилені й до Великодня.