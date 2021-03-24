Польша вводит локдаун на Пасху. Фото: Укринформ

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Жесткий карантин в Польше вводят из-за стремительного роста больных коронавирусом.

Локдаун вступит в силу за неделю до Пасхи, которую в этом году католики отмечают 4 апреля. Ограничения будут введены в сфере туризма, гостинично-ресторанного бизнеса и общественного питания. Об этом 24 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Gazeta Polska.

В пасхальный период мы будем бороться с этими дополнительными ограничениями. Мы все устали от этой борьбы с эпидемией, — отметил министр.

Глава правительства Польши до 25 марта обещает обнародовать полный пакет новых коронавирусных ограничений, которые будут действовать в период католических Пасхальных праздников. Усиление карантина будет касаться двух недель — недели перед Пасхой и недели после праздников.

За последние сутки, 23 марта, в Польше выявили 29 тыс. 978 новых случаев коронавируса. При этом из-за заболевания и обусловленных им осложнений умерли 575 человек. В Варшаве заявляют, что это максимум за все время пандемии в стране.

Также в Польше продолжается массовая вакцинация — сделали уже более 5 млн прививок вакциной от коронавируса. Почти 3,3 млн поляков уже получили прививки по крайней мере одной дозой вакцины, и более 1,7 млн — обеими дозами. Всего прививки были сделаны 5 млн 77 тыс. 928 дозами вакцины. В 5 тыс. 136 случаях сообщали о побочных реакциях у пациентов — покраснение и боль в месте укола, которые скоро проходили.

Польские власти надеются, что до конца апреля прививки первой дозой смогут получить около 7 млн человек.

Напомним, с 20 марта в Польше уже объявляли локдаун. При этом власти обещали, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, ограничения будут усилены и до Пасхи.