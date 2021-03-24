Популярная туристическая страна откроется для украинцев с 1 апреля

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Кипр разрешит въезд в страну туристам с 1 апреля 2021 года — остров откроет свои границы для граждан Украины. Путешествовать на Кипр без требования прохождения карантина позволят всем туристам с отрицательным тестом на COVID-19 и при отсутствии тесных контактов с лицами с подтвержденным инфицированием коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении представительства министерства туризма Кипра.

Путешествие на Кипр в 2021 году станет возможным только после ПЦР-тестирования. Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования.

Сейчас Украина находится в серой (самой плохой) зоне по уровню эпидемиологической ситуации в списке стран, который обнародовало Министерство здравоохранения Кипра. Минздрав островной страны обновляет это зонирование еженедельно. Пока неизвестно, сколько ПЦР-тестов необходимо будет сдавать гражданам Украины с 1 апреля — один перед полетом или два — перед полетом и по прилету на Кипр.

Дети в возрасте от 12 до 18 лет также будут проходить тестирование в соответствии с действующим протоколом. Путешественники должны будут соблюдать все нормы и меры предосторожности, которые описаны в Cyprus Destination Protocol.

Кипр и в дальнейшем намерен обеспечивать высокий уровень услуг, к которому привыкли наши гости, и для которых остров является одним из самых любимых направлений отдыха, — говорится в сообщении.

Напомним, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе. На Кипре объяснили, что отсрочка открытия границ связана с опасениями относительно новых штаммов коронавируса.