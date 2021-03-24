Экс-руководителя ФИФА снова выгнали из футбола — Блаттер привел ЧМ в Россию

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Экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера признали виновным в нарушении кодекса этой организации. Судебная палата независимого комитета по этике проводила расследование и в отношении экс-генерального секретаря организации Жерома Вальке.

Сайт ФИФА сообщил 24 марта, что в связи с многочисленными нарушениями Блаттеру и Вальке запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, как на национальном, так и на международном уровне, в течение шести лет и восьми месяцев. Кроме того, они оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Эти запреты начнут действовать после окончания срока действия предыдущих. В связи с коррупцией нынешний запрет Блаттера на занятия футбольной деятельностью заканчивается в октябре 2021 года, а запрет Вальке заканчивается осенью 2025 года. Блаттер сможет вернуться к футбольной деятельности в июне 2028 года, когда ему будет 92 года.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Именно при его каденции в декабре 2010 года Россия получила право провести чемпионат мира по футболу-2018.

Второе расследование против Блаттера стартовало в Швейцарии осенью 2020 года. Его обвиняли в нецелевом использовании средств. В апреле 2010 года он выдал Федерации футбола Тринидада и Тобаго беспроцентный кредит на 1 млн долл. Впоследствии этот кредит был списан.

В апреле 2020 года сообщалось о закрытии одного из дел против Блаттера (оно касалась продажи телевизионных прав). ФИФА расследовало также дело о незаконных переводах Мишелю Платини.

В 2015 году Блаттер уже был отстранен от футбольной деятельности. Тогда Международная федерация футбола оказалась в центре коррупционного скандала. Высокопоставленных чиновников ФИФА заподозрили в получении взяток при распределении прав на телетрансляции и голосовании при выборе стран-хозяев чемпионатов.

В августе 2018 года на тайной встрече верхушка ФИФА приняла решение убрать слово «коррупция» из кодекса этики организации. Этот кодекс пересмотрели впервые с 2015 года, когда федерацию связывали с многочисленными коррупционными скандалами.