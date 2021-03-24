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В Украине вскоре начнется призыв на срочную военную службу, фото: Минобороны Украины
Призыв на срочную военную службу начнется в апреле — решение правительства (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n152205-prizyv-na-srochnuu-voennuu-slujbu-nachnetsya-v-aprele-reshenie-pravitelstva-dokument.htmlРакурс
Призыв на срочную военную службу в Украине в этом году будет проходить в апреле-июне.
Соответствующее решение Кабинет министров во время своего заседания сегодня, 24 марта.
Всего в течение апреля-июня 2021 года планируют призвать 14 тыс. 246 человек. Из них:
- в ряды Вооруженных сил Украины — 6,5 тыс. человек;
- в Госспецтрансслужбу — 600 человек;
- в Национальную гвардию — 4 тыс. 646 человек;
- в Госпогранслужбу — 2,5 тыс. человек.
Наибольшее количество планируют призвать в Днепропетровской области — 1 тыс. 240 человек. Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 633,13 грн.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский определил сроки проведения в Украине призыва на срочную военную службу в 2021 году.
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