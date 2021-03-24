В Украине вскоре начнется призыв на срочную военную службу, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n152205-prizyv-na-srochnuu-voennuu-slujbu-nachnetsya-v-aprele-reshenie-pravitelstva-dokument.html

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Призыв на срочную военную службу в Украине в этом году будет проходить в апреле-июне.

Соответствующее решение Кабинет министров во время своего заседания сегодня, 24 марта.

Всего в течение апреля-июня 2021 года планируют призвать 14 тыс. 246 человек. Из них:

в ряды Вооруженных сил Украины — 6,5 тыс. человек;

в Госспецтрансслужбу — 600 человек;

в Национальную гвардию — 4 тыс. 646 человек;

в Госпогранслужбу — 2,5 тыс. человек.

Наибольшее количество планируют призвать в Днепропетровской области — 1 тыс. 240 человек. Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 633,13 грн.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский определил сроки проведения в Украине призыва на срочную военную службу в 2021 году.