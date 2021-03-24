Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине вскоре начнется призыв на срочную военную службу, фото: Минобороны Украины

Призыв на срочную военную службу начнется в апреле — решение правительства (ДОКУМЕНТ)

24 мар 2021, 14:11
999

Призыв на срочную военную службу в Украине в этом году будет проходить в апреле-июне.

Соответствующее решение Кабинет министров во время своего заседания сегодня, 24 марта.

Всего в течение апреля-июня 2021 года планируют призвать 14 тыс. 246 человек. Из них:

  • в ряды Вооруженных сил Украины — 6,5 тыс. человек;
  • в Госспецтрансслужбу — 600 человек;
  • в Национальную гвардию — 4 тыс. 646 человек;
  • в Госпогранслужбу — 2,5 тыс. человек.

Наибольшее количество планируют призвать в Днепропетровской области — 1 тыс. 240 человек. Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 633,13 грн.

Документ: Алексей Гончаренко


Документ: Алексей Гончаренко

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский определил сроки проведения в Украине призыва на срочную военную службу в 2021 году.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров