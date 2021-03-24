Путину расчистили дорогу для нового президентства. Фото: pnp.ru

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Владимир Путин вновь может баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

Госдума РФ 24 марта приняла закон во исполнение правок в Конституцию, за которые россияне голосовали в прошлом году. Закон позволяет Путину еще два раза баллотироваться на пост президента России. Совет Федерации рассмотрит документ 31 марта. Об этом сообщает «Новая газета».

Отмечается, что обновленная в 2020 году конституция России предполагает, что все предыдущие президентские сроки Путина не учитываются. После принятия поправок в действующий российский президент имеет право занимать свой пост еще два срока. Инициатором «обнуления» президентских сроков Путина стала депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова.

Как известно, президентом России можно стать россиянин от 35 лет, перед этим обязательно нужно прожить в стране 25 лет. Также кандидат не может иметь гражданство другой страны или вид на жительство. Также нельзя баллотироваться тем, кто в прошлом был гражданином другой страны.

Напомним, против следующего президентского срока Путина выступают 41% россиян и это самый высокий показатель с 2014 года. Противники пребывания действующего главы РФ на президентском посту после 2024 года чаще всего указывают на слишком долгий период правления, необходимость смены власти, социальные проблемы и его возраст.