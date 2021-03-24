Тариф на электроэнергию остается на уровне 1,68 — Шмыгаль

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Тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час оставил Кабинет министров Украины на заседании 24 марта.

Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки. Сегодня принимаем решение, что цена на электроэнергию для украинцев останется без изменений, то есть 1,68 грн. Государственная компания «Энергоатом» продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене, — сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, одновременно правительство позволит «Энергоатому» полноценно работать на рынке, «что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования атомных электростанций».

Шмыгаль добавил, что его Кабмин продолжает работать, чтобы на «энергетических рынках не было монополизма и злоупотреблений».

Напомним, премьер уже говорил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле, скорее всего, останется на уровне 1,68 грн за кВт-час. Ранее Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-час и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Также 1 февраля Кабинет министров утвердил компенсации за электрическое отопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически на счета потребителей.