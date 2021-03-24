Тариф на електроенергію залишено на рівні 1,68 — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n152203-taryf-na-elektroenergiu-zalysheno-na-rivni-1-68-shmygal.html

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Тариф на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт-год залишив незмінним Кабінет міністрів України під час засідання 24 березня.

Ми продовжуємо працювати, щоб українці отримували справедливі платіжки. Сьогодні приймаємо рішення, що ціна на електроенергію для українців залишиться без змін, тобто 1,68 грн. Державна компанія «Енергоатом» продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною, — повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, водночас уряд дозволить «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, «що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування атомних електростанцій».

Шмигаль додав, що його Кабмін продовжує працювати, аби на «енергетичних ринках не було монополізму та зловживань».

Нагадаємо, прем'єр вже казав, що тариф на електроенергію для населення у квітні, скоріш за все, залишиться 1,68 грн за кВТ-год. Раніше Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Також 1 лютого Кабінет міністрів затвердив компенсації за електричне опалення. Така компенсація нараховуватиметься автоматично на особові рахунки споживачів.