Причину смерті військової після щеплення назвали у МОЗ

Українська військова померла після вакцинації від коронавірусу, фото: Харківська ОДА

https://racurs.ua/ua/n152202-prychynu-smerti-viyskovoyi-pislya-scheplennya-nazvaly-u-moz.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України назвало причину смерті жінки-військовослужбовця, яка померла на Одещині 23 березня — через два дні після щеплення вакциною від коронавірусу Covishield.

Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність. Про це повідомляє прес-служба МОЗ з посиланням на результати розтину, здійсненого одеськими лікарями.

У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз, — зазначає прес-служба МОЗ.



У відомстві додають, що результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації в межах розслідування, як того вимагають протоколи МОЗ.

Нагадаємо, протипоказань до будь-якого з компонентів вакцини у померлої військової не було. З того ж флакону вакцини, якою щепили жінку, 21 березня також вакцинували ще дев’ятьох військових.