Військовослужбовець ЗСУ померла після COVID-щеплення. Фото:

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Ракурс

Жінка-військовослужбовець померла 23 березня в Одеській області у позаслужбовий час.

У неділю, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу вакциною Covishield/AstraZeneca. На стан здоров’я жінка-війсковослужбовець 23 березня не скаржилася. Вчора вона раптово втратила свідомість, після чого їй негайно викликали швидку допомогу. Прибувши на місце події, військові та цивільні медики провели реанімаційні заходи, але вони не мали успіху. Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що військова входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. Того ж дня з того ж флакону вакцини було щеплено ще дев’ятеро осіб, вони на здоров’я не скаржаться.

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я заявили, що за попередньою інформацією смерть жінки сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Військова мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Також повідомляється, що з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 тис. 26 осіб проти COVID-19. Було зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації. Лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів, анаразі всі вони здорові.

Нагадаємо, у США засумнівалися в заявах британсько-шведської компанії AstraZeneca про ефективність їхньої вакцини від коронавірусу. Американські експерти заявляють, що виробники препарату повинні переглянути свої висновки.