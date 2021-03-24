Военнослужащая ВСУ умерла после COVID-прививки. Фото:

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Ракурс

Женщина-военнослужащая умерла 23 марта в Одесской области во внеслужебное время.

В воскресенье, 21 марта, она получила прививку от коронавируса вакциной Covishield/AstraZeneca. На состояние здоровья женщина-военнослужащая 23 марта не жаловалась. Вчера она внезапно потеряла сознание, после чего ей немедленно вызвали скорую помощь. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики провели реанимационные мероприятия, но они не имели успеха. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что военная входила в приоритетные группы вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованным в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще девять человек, они на здоровье не жалуются.

В пресс-службе Министерства здравоохранения заявили, что по предварительной информации смерть женщины произошла вследствие острых расстройств кровообращения. Военная имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Также сообщается, что с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 137 тыс. 26 человек против COVID-19. Были зарегистрированы 590 неблагоприятных событий после иммунизации. Только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей, а сейчас все они здоровы.

Напомним, в США усомнились в заявлениях британско-шведской компании AstraZeneca об эффективности их вакцины от коронавируса. Американские эксперты заявляют, что производители препарата должны пересмотреть свои выводы.