Причину смерти женщины-военнослужащей после прививки назвали в Минздраве

Украинская военнослужащая умерла после вакцинации от коронавируса, фото: Харьковская ОГА

https://racurs.ua/n152202-prichinu-smerti-jenschiny-voennoslujaschey-posle-privivki-nazvali-v-minzdrave.html

Ракурс

Министерство зравоохранения Украины назвало причину смерти женщины-военнослужащей, умершей в Одесской области 23 марта — спустя два дня после прививки вакциной от коронавируса Covishield.

Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на результаты вскрытия, проведенного одесскими врачами.

У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз, — отмечает пресс-служба Минздрава.



В ведомстве добавляют, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.

Напомним, противопоказаний к любому из компонентов вакцины у умершей военнослужащей не было. Из того же флакона вакцины, которым прививали женщину, 21 марта также вакцинировали еще девять военных.