Путіну розчистили дорогу для нового президентства. Фото: pnp.ru

https://racurs.ua/ua/n152204-putinu-rozchystyly-dorogu-dlya-novogo-prezydentstva.html

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Володимир Путін знову може балотуватися на пост президента Російської Федерації.

Держдума РФ 24 березня прийняла закон на виконання правок до конституції, за які росіяни голосували минулого року. Закон дозволяє Путіну ще два рази балотуватися на пост президента Росії. Рада Федерації розгляне документ 31 березня. Про це повідомляє «Новая газета».

Зазначається, що оновлена в 2020 році конституція Росії припускає, що всі попередні президентські терміни Путіна не враховуються. Після прийняття поправок до чинний російський президент має права займати свою посаду ще два терміни. Ініціатором «обнулення» президентських термінів Путіна стала депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова.

Як відомо, президентом Росії можна стати росіянин від 35 років, перед цим обов’язково потрібно прожити в країні 25 років. Також кандидат не може мати громадянство іншої країни або посвідку на проживання. Також не можна балотуватися тим, хто в минулому був громадянином іншої країни.

Нагадаємо, проти наступного президентського терміну Путіна виступають 41% росіян і це найвищий показник з 2014 року. Противники перебування чинного глави РФ на президентській посаді після 2024 року найчастіше вказують на занадто довгий період правління, необхідність зміни влади, соціальні проблеми і його вік.