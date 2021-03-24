В Україні невдовзі розпочнеться призов на строкову військову службу, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n152205-pryzov-na-strokovu-viyskovu-slujbu-rozpochnetsya-u-kvitni-rishennya-uryadu-dokument.html

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Призов на строкову військову службу в Україні в цьому році відбуватиметься у квітні-червні.

Відповідне рішення Кабінет міністрів під час свого засідання сьогодні, 24 березня.

Загалом протягом квітня-червня 2021 року планують призвати 14 тис. 246 осіб. З них:

до лав Збройних сил України — 6,5 тис. осіб;

до Держспецтрансслужби — 600 осіб;

до Національної гвардії — 4 тис. 646 осіб;

до Держприкордонслужби — 2,5 тис. осіб.

Найбільшу кількість планують призвати у Дніпропетровській області — 1 тис. 240 осіб. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 тис. 633,13 грн.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський визначив терміни проведення в Україні призову на строкову військову службу у 2021 році.