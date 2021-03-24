Екс-керівника ФІФА вдруге вигнали з футболу — Блаттер привів ЧС у Росію

https://racurs.ua/ua/n152206-eks-kerivnyka-fifa-vdruge-vygnaly-z-futbolu-blatter-pryviv-chs-u-rosiu.html

Ракурс

Екс-президента ФІФА Йозефа Блаттера визнали винним у порушенні кодексу цієї організації. Судова палата незалежного комітету з етики проводила розслідування і стосовно екс-генерального секретаря організації Жерома Вальке.

Сайт ФІФА повідомив 24 березня, що у зв’язку з численними порушеннями Блаттеру і Вальке заборонено займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом, як на національному, так і на міжнародному рівні, упродовж шести років і восьми місяців. Крім того, вони оштрафовані на 1 млн швейцарських франків.

Ці заборони почнуть діяти після закінчення терміну дії попередніх. У зв’язку з корупцією нинішня заборона Блаттера на заняття футбольної діяльністю закінчується в жовтні 2021 року, а заборона Вальке закінчується восени 2025 року. Отож, Блаттер зможе повернутися до футбольної діяльності в червні 2028 року, коли йому буде 92 роки.

Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Саме за його каденції у грудні 2010 році Росія отримала право провести чемпіонат світу з футболу 2018 року.

Друге розслідування проти Блаттера стартувало у Швейцарії восени 2020 року. Його звинувачували в нецільовому використанні коштів. У квітні 2010 року він видав Федерації футболу Тринідаду і Тобаго безвідсотковий кредит на 1 млн дол. Згодом цей кредит був списаний.

У квітні 2020 року повідомлялося про закриття однієї зі справ проти Йозефа Блаттера (вона стосувалася продажу телевізійних прав). ФІФА розслідувало також справу про незаконні перекази Мішелю Платіні.

У 2015 році Блаттер вже був відсторонений від футбольної діяльності, коли Міжнародна федерація футболу опинилася в центрі корупційного скандалу. Високопосадовців ФІФА запідозрили в отриманні хабарів при розподілі прав на телетрансляції і голосуванні при виборі країн-господарів чемпіонатів. У серпні 2018 року на таємній зустрічі верхівка ФІФА ухвалила рішення прибрати слово «корупція» з кодексу етики організації. Цей кодекс переглянули вперше з 2015 року, коли федерацію пов’язували з численними корупційними скандалами.