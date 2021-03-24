Популярна туристична країна відкриється для українців з 1 квітня

https://racurs.ua/ua/n152207-populyarna-turystychna-krayina-vidkryietsya-dlya-ukrayinciv-z-1-kvitnya.html

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Кіпр дозволить в’їзд в країну туристам з 1 квітня 2021 року — острів відкриє свої кордони для громадян України. Мандрівки на Кіпр без вимоги проходження карантину дозволять усім подорожуючим, котрі мають негативний тест на COVID-19 та не перебували у тісному контакті з особами з підтвердженим інфікуванням коронавірусом.

Про це йдеться у заяві представництва міністерства туризму Кіпру.

Подорож на Кіпр у 2021 році стане можливою після ПЛР-тестування. Діти до 12 років звільнені від проходження тестування.

Наразі Україна перебуває в сірій (найгіршій) зоні за рівнем епідеміологічної ситуації у списку країн, оприлюдненому Міністерством охорони здоров’я Кіпру. МОЗ острівної країни оновлює це зонування щотижня. Також наразі невідомо, скільки ПЛР-тестів необхідно буде здавати громадянам України з 1 квітня — один перед польотом, або два — перед польотом та по прильоту на Кіпр.

Діти віком від 12 до 18 років проходитимуть тестування згідно із чинним протоколом. Подорожуючі також повинні дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, які описані в Cyprus Destination Protocol.

Кіпр і надалі забезпечуватиме високий рівень послуг, до якого звикли наші гості, та для яких острів є одним з найулюбленіших напрямків відпочинку, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні. На Кіпрі пояснили, що відтермінування відкриття кордонів пов’язане з побоюваннями щодо нових штамів коронавірусу.