Проезд в маршрутках Киева подорожает. Фото: hromadske.ua

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Маршрутки в Киеве подорожают с ближайшей субботы, 27 марта.

Проезд в этом виде транспорта подорожает на 2 грн и будет составлять 10 грн. Ранее эта услуга стоила 8 грн. Об этом 24 марта сообщили в «Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области» сайту «Сегодня».

Уже в эту субботу примерно 30−40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 грн, поставят ценники — 10 грн, — отметил глава ассоциации Игорь Моисеенко.

Причиной повышения проезда перевозчики называют локдаун из-за вспышки коронавируса. Уже в ближайшие дни в салонах маршруток появятся объявления о подорожании проезда.

Как известно, Киев находится в «красной» зоне карантина из-за увеличения количества больных коронавирусом. Городской транспорт должен курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. Пассажиры должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Напомним, власти Киева приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы — как наземного, так и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах.