Вакцина від коронавірусу. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n152243-astrazeneca-pererahuvala-efektyvnist-svoieyi-vakcyny.html

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Компанія AstraZeneca підкоригувала дані про ефективність своєї вакцини, знизивши її з 79 до 76%.

Перерахувати результати компанію змусили вимоги американських чиновників. Незалежна комісія, яка слідкує за дослідженням, звинуватила AstraZeneca у зборі даних задля реклами вакцини, пише Associated Press.

Спостерігачі у листі до керівників компанії заявили, що під час аналізу не було враховано деякі випадки зараження коронавірусом, що може підірвати довіру до вакцини.

Зазвичай суперечки із національними регуляторами та інститутами охорони здоров’я залишаються конфіденційними, проте від AstraZeneca вимагали публічно виправити неточності у дослідженнях.

Наразі компанія очікує на дозвіл на використання препарату від Управління продовольства і медикаментів США (FDA).

Нагадаємо, в Україні продовжується вакцинація від коронавірусу препаратом CoviShield — це індійський аналог вакцини AstraZeneca.