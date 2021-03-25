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Франція — Україна — нічию з чемпіонам світу прокоментував Шевченко (ВІДЕО)
Франція проти України — Шевченко прокоментував нічию з чемпіонами світу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152242-franciya-proty-ukrayiny-shevchenko-prokomentuvav-nichyu-z-chempionam-svitu-video.htmlРакурс
Збірна України зіграла у гольову нічию 1:1 у першому матчі відбору на ЧС-2022 із французами. Підопічні Андрія Шевченка вишикували захисні редути у грі проти чинних чемпіонів світу, зустрічаючи суперника на своїй половині поля.
Синьо-жовті першими пропустили від Грізмана, згодом почали частіше гостювати на половині суперників і в другому таймі Сидорчук після рикошету рахунок зрівняв.
Ми давно готувалися до цієї зустрічі, дуже добре вивчали суперника. Товариський матч теж допоміг, дав нам інформацію, що розкриватися й грати у відкритий футбол із Францією на сьогодні рівноцінно самогубству. Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м’ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема, Киліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але сьогодні менше це робив. Сьогодні Мбаппе діяв зліва, тому ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався, дякую нашим футболістам за виконану роботу, — розповів Шевченко.
Дебют у статусі капітана збірної Олександра Зінченка Шевченко прокоментував схвально: «Він упорався із завданням, як і всі хлопці».
Торік Україна програла чимало спарингів та матчів у Лізі націй-2020/2021. Шева вважає, що це… допомогли підготуватися до Франції, оскільки дало тренерам інформацію про гравців.
Пояснив Шевченко й відсутність Ярмоленко й Циганкова.
Нам потрібно було перекривати простір позаду. Якби ми залишали талановитих французьких гравців один в один, то отримали б багато проблем. Це був єдиний шлях збалансувати склад, зробити компактним простір між лініями. Завжди один пресингував, а інший прикривав. Це був наш план на гру, — розповів тренер.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам нічию проти України зустрів стримано:
Звісно, я не задоволений результатом поєдинку. У першій половині гри ми мали перевагу й багато і гостро атакували. Але суперник дуже добре захищався. Ми передивилися близько 20 матчів збірної України, але вперше побачили її в такій манері гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він зробив свій вибір і здобув позитивний для його команди результат.
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