Франція — Україна — нічию з чемпіонам світу прокоментував Шевченко (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n152242-franciya-proty-ukrayiny-shevchenko-prokomentuvav-nichyu-z-chempionam-svitu-video.html

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Збірна України зіграла у гольову нічию 1:1 у першому матчі відбору на ЧС-2022 із французами. Підопічні Андрія Шевченка вишикували захисні редути у грі проти чинних чемпіонів світу, зустрічаючи суперника на своїй половині поля.

Синьо-жовті першими пропустили від Грізмана, згодом почали частіше гостювати на половині суперників і в другому таймі Сидорчук після рикошету рахунок зрівняв.

Ми давно готувалися до цієї зустрічі, дуже добре вивчали суперника. Товариський матч теж допоміг, дав нам інформацію, що розкриватися й грати у відкритий футбол із Францією на сьогодні рівноцінно самогубству. Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м’ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема, Киліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але сьогодні менше це робив. Сьогодні Мбаппе діяв зліва, тому ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався, дякую нашим футболістам за виконану роботу, — розповів Шевченко.

Дебют у статусі капітана збірної Олександра Зінченка Шевченко прокоментував схвально: «Він упорався із завданням, як і всі хлопці».

Торік Україна програла чимало спарингів та матчів у Лізі націй-2020/2021. Шева вважає, що це… допомогли підготуватися до Франції, оскільки дало тренерам інформацію про гравців.

Пояснив Шевченко й відсутність Ярмоленко й Циганкова.

Нам потрібно було перекривати простір позаду. Якби ми залишали талановитих французьких гравців один в один, то отримали б багато проблем. Це був єдиний шлях збалансувати склад, зробити компактним простір між лініями. Завжди один пресингував, а інший прикривав. Це був наш план на гру, — розповів тренер.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам нічию проти України зустрів стримано: