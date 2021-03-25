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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Коронавірус в Україні — зафіксували рекордну кількість смертей та нових хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152241-koronavirus-v-ukrayini-zafiksuvaly-rekordnu-kilkist-smertey-ta-novyh-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 24 березня, підхопили 16 тис. 669 людей.
Захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 4 тис. 838 осіб;
- летальних випадків — 362;
- одужало — 6 тис. 748 осіб;
- здійснено тестувань — 128 тис. 615 (зокрема методом ПЛР — 57 тис. 818, методом ІФА — 22 тис. 950).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 1 млн 596 тис. 575 осіб;
- одужало — 1 млн 283 тис. 20 осіб;
- летальних випадків — 31 тис. 135;
- проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 836 тис. 49.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 267), Одеській (1 тис. 235), Житомирській (1 тис. 136), Львівській (1 тис. 32) та Хмельницькій (989) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ — 1 тис. 267 випадків;
- Вінницька область — 772 випадки;
- Волинська область — 349 випадків;
- Дніпропетровська область — 892 випадки;
- Донецька область — 778 випадків;
- Житомирська область — 1 тис. 136 випадків;
- Закарпатська область — 668 випадків;
- Запорізька область — 488 випадків;
- Івано-Франківська область — 512 випадків;
- Київська область — 872 випадки;
- Кіровоградська область — 184 випадки;
- Луганська область — 141 випадок;
- Львівська область — 1 тис. 32 випадки;
- Миколаївська область — 377 випадків;
- Одеська область — 1 тис. 235 випадків;
- Полтавська область — 521 випадок;
- Рівненська область — 626 випадків;
- Сумська область — 613 випадків;
- Тернопільська область — 531 випадок;
- Харківська область — 918 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 989 випадків;
- Черкаська область — 509 випадків;
- Чернівецька область — 543 випадки;
- Чернігівська область — 548 випадків;
Нагадаємо, локдаун в Україні можуть запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом до критичної. У РНБО запевнили, що ймовірність загальнонаціонального карантину повністю залежатиме від поведінки людей.
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