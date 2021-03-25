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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — зафіксували рекордну кількість смертей та нових хворих (ІНФОГРАФІКА)

25 бер 2021, 09:08
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 24 березня, підхопили 16 тис. 669 людей.

Захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 4 тис. 838 осіб;
  • летальних випадків — 362;
  • одужало — 6 тис. 748 осіб;
  • здійснено тестувань — 128 тис. 615 (зокрема методом ПЛР — 57 тис. 818, методом ІФА — 22 тис. 950).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 1 млн 596 тис. 575 осіб;
  • одужало — 1 млн 283 тис. 20 осіб;
  • летальних випадків — 31 тис. 135;
  • проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 836 тис. 49.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 267), Одеській (1 тис. 235), Житомирській (1 тис. 136), Львівській (1 тис. 32) та Хмельницькій (989) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ — 1 тис. 267 випадків;
  • Вінницька область — 772 випадки;
  • Волинська область — 349 випадків;
  • Дніпропетровська область — 892 випадки;
  • Донецька область — 778 випадків;
  • Житомирська область — 1 тис. 136 випадків;
  • Закарпатська область — 668 випадків;
  • Запорізька область — 488 випадків;
  • Івано-Франківська область — 512 випадків;
  • Київська область — 872 випадки;
  • Кіровоградська область — 184 випадки;
  • Луганська область — 141 випадок;
  • Львівська область — 1 тис. 32 випадки;
  • Миколаївська область — 377 випадків;
  • Одеська область — 1 тис. 235 випадків;
  • Полтавська область — 521 випадок;
  • Рівненська область — 626 випадків;
  • Сумська область — 613 випадків;
  • Тернопільська область — 531 випадок;
  • Харківська область — 918 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 989 випадків;
  • Черкаська область — 509 випадків;
  • Чернівецька область — 543 випадки;
  • Чернігівська область — 548 випадків;

Нагадаємо, локдаун в Україні можуть запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом до критичної. У РНБО запевнили, що ймовірність загальнонаціонального карантину повністю залежатиме від поведінки людей.

Джерело: Ракурс


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