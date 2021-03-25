Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152241-koronavirus-v-ukrayini-zafiksuvaly-rekordnu-kilkist-smertey-ta-novyh-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 24 березня, підхопили 16 тис. 669 людей.

Захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 4 тис. 838 осіб;

летальних випадків — 362;

одужало — 6 тис. 748 осіб;

здійснено тестувань — 128 тис. 615 (зокрема методом ПЛР — 57 тис. 818, методом ІФА — 22 тис. 950).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 млн 596 тис. 575 осіб;

одужало — 1 млн 283 тис. 20 осіб;

летальних випадків — 31 тис. 135;

проведено ПЛР-тестувань — 7 млн 836 тис. 49.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 267), Одеській (1 тис. 235), Житомирській (1 тис. 136), Львівській (1 тис. 32) та Хмельницькій (989) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ — 1 тис. 267 випадків;

Вінницька область — 772 випадки;

Волинська область — 349 випадків;

Дніпропетровська область — 892 випадки;

Донецька область — 778 випадків;

Житомирська область — 1 тис. 136 випадків;

Закарпатська область — 668 випадків;

Запорізька область — 488 випадків;

Івано-Франківська область — 512 випадків;

Київська область — 872 випадки;

Кіровоградська область — 184 випадки;

Луганська область — 141 випадок;

Львівська область — 1 тис. 32 випадки;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1 тис. 235 випадків;

Полтавська область — 521 випадок;

Рівненська область — 626 випадків;

Сумська область — 613 випадків;

Тернопільська область — 531 випадок;

Харківська область — 918 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 989 випадків;

Черкаська область — 509 випадків;

Чернівецька область — 543 випадки;

Чернігівська область — 548 випадків;

Нагадаємо, локдаун в Україні можуть запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом до критичної. У РНБО запевнили, що ймовірність загальнонаціонального карантину повністю залежатиме від поведінки людей.